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Трамп обсудит с Путиным Украину: где и когда

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Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита G20 (28 – 29 июня) в Японии, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из его администрации, передает "Укринформ". "Ожидается, что разговор будет сосредоточен прежде всего на вопросах региональной безопасности, в том числе на ситуациях в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке", – заявил представитель Белого дома.

По его словам, США планируют вынести на обсуждение вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины будут продолжаться в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), однако начать их с "чистого листа" не получится.

Недавно сам Зеленский сказал, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время обсудят подготовку встречи лидеров этих стран.

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Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Samsonov Artur
Samsonov Artur
В том числе и Украину. На выходе на пару слов... Ё-моё, а когда - то вы корабли и самолёты строили и весь Союз вам завидовал. Как, ну-вот как за четверть века можно было так всё просрать? Служил в Карпатах, до сих пор снится, хороший народ, шикарная природа.Была. Сейчас смотрю - плакать хочется, повырубали половину вокруг Делятина.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ооохх и сомневаюсь я что Путину и Трампу будет интересно обсуждать какую то идиотскую Окраину....есть дела намного поважнее
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Понч Какес
Понч Какес
Ну а Зеля в Осаку не поедет - рыльцем не вышел. Постоит в тамбуре, подождёт, что там большие дяди для Украины порешают. Порешают и отправят Укроинушку в нужном направлении смачнейшим подcpaчником. )))
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