Трамп обсудит с Путиным Украину: где и когда

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита G20 (28 – 29 июня) в Японии, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из его администрации, передает "Укринформ". "Ожидается, что разговор будет сосредоточен прежде всего на вопросах региональной безопасности, в том числе на ситуациях в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке", – заявил представитель Белого дома.

По его словам, США планируют вынести на обсуждение вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

RT Дональд Трамп и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины будут продолжаться в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), однако начать их с "чистого листа" не получится.

Недавно сам Зеленский сказал, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время обсудят подготовку встречи лидеров этих стран.

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