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Трамп обратится со срочным заявлением к нации: что он задумал

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Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к нации во второй раз с экстренным заявлением в субботу, 19 января.

Речь американского лидера будет связана с гуманитарным кризисом на границе с Мексикой и "шатдауном". Некоторые СМИ даже допускают, что может был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Я сделаю важное объявление о гуманитарном кризисе на нашей южной границе и о "шатдауне" в прямом эфире из Белого дома", − написал Трамп в своем Twitter.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

В то же время CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщает, что глава государства может пойти на некоторые уступки, чтобы выйти из тупиковой политической ситуации.

О чем именно идет речь, не уточняется, однако источник телеканала подчеркнул, что Трамп не намерен отказываться от своего желания получить деньги на строительство стены с Мексикой.

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На данный момент он собирает пожертвования, чтобы разослать кирпичи лидерам демократов в конгрессе. Каждый кирпич обойдется его сторонникам в $20.

Трамп обратится со срочным заявлением к нации: что он задумал

"Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака и Нэнси (лидеры демократов – Ред.) не было другого выбора, кроме как послушаться американский народ. Мы поставили цель отправить им 100 тысяч кирпичей, чтобы доказать, что идея стены работает!" — говорится на официальном сайте американского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Объявит референдум о воссоединении Аляски и России )))
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