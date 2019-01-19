Трамп обратится со срочным заявлением к нации: что он задумал

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к нации во второй раз с экстренным заявлением в субботу, 19 января.

Речь американского лидера будет связана с гуманитарным кризисом на границе с Мексикой и "шатдауном". Некоторые СМИ даже допускают, что может был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Я сделаю важное объявление о гуманитарном кризисе на нашей южной границе и о "шатдауне" в прямом эфире из Белого дома", − написал Трамп в своем Twitter.

Дональд Трамп

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2019 г.

В то же время CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщает, что глава государства может пойти на некоторые уступки, чтобы выйти из тупиковой политической ситуации.

О чем именно идет речь, не уточняется, однако источник телеканала подчеркнул, что Трамп не намерен отказываться от своего желания получить деньги на строительство стены с Мексикой.

На данный момент он собирает пожертвования, чтобы разослать кирпичи лидерам демократов в конгрессе. Каждый кирпич обойдется его сторонникам в $20.

"Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака и Нэнси (лидеры демократов – Ред.) не было другого выбора, кроме как послушаться американский народ. Мы поставили цель отправить им 100 тысяч кирпичей, чтобы доказать, что идея стены работает!" — говорится на официальном сайте американского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений ("шатдаун").

10 января 2019 года Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.

Дональд Трамп побил рекорд по продолжительности "шатдауна" за всю историю США. Последний длительный произошел в декабре 1995 – январе 1996 года. Он сохранялся 21 день.

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