Трамп обратится со срочным заявлением к нации: что он задумал

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к нации во второй раз с экстренным заявлением в субботу, 19 января.

Речь американского лидера будет связана с гуманитарным кризисом на границе с Мексикой и "шатдауном". Некоторые СМИ даже допускают, что может был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Я сделаю важное объявление о гуманитарном кризисе на нашей южной границе и о "шатдауне" в прямом эфире из Белого дома", − написал Трамп в своем Twitter.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse.