Трамп обратился к нации с экстренным обращением: все подробности и видео

Президент США Дональд Трамп предложил демократической партии поддержать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на предоставление некоторых преференций мигрантам.

Трансляция обращения президента к нации в связи с шаудауном в стране велась на официальной странице Белого дома в Twitter.

Кроме того, Трамп предложил выделить $800 млн на гуманитарные программы и $805 млн на борьбу с распространением наркотиков на границе. Президент указал на то, что 78 тыс. американцев ежегодно погибает от наркотиков, которые попадают в США из-за границы.

Он заявил о предоставлении возможности для мигрантов подавать прошения об убежища в США за границей.

При этом он заявил о готовности продлить на три года распоряжение, согласно которому 700 тысяч человек в США будут защищены от депортации по программе защиты юных мигрантов DACA.

Кроме того, он предложил продлить статус защиты от депортации для мигрантов из десяти стран.

Трамп подчеркнул, что иммиграционная система США "сломана", и гуманитарный кризис на южных границах США должен быть решен немедленно.

"Я обещал, еще будучи кандидатом, что решу этот кризис, и я решу его так или иначе. Нашей иммиграционной системе должны завидовать по всему миру. И она не должна быть проблемой", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений ("шатдаун").

10 января 2019 года Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.

Дональд Трамп побил рекорд по продолжительности "шатдауна" за всю историю США. Последний длительный произошел в декабре 1995 – январе 1996 года. Он сохранялся 21 день.

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