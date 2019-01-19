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Трамп обратился к нации с экстренным обращением: все подробности и видео

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Президент США Дональд Трамп предложил демократической партии поддержать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на предоставление некоторых преференций мигрантам.

Трансляция обращения президента к нации в связи с шаудауном в стране велась на официальной странице Белого дома в Twitter.

Кроме того, Трамп предложил выделить $800 млн на гуманитарные программы и $805 млн на борьбу с распространением наркотиков на границе. Президент указал на то, что 78 тыс. американцев ежегодно погибает от наркотиков, которые попадают в США из-за границы.

Он заявил о предоставлении возможности для мигрантов подавать прошения об убежища в США за границей.

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При этом он заявил о готовности продлить на три года распоряжение, согласно которому 700 тысяч человек в США будут защищены от депортации по программе защиты юных мигрантов DACA.

Кроме того, он предложил продлить статус защиты от депортации для мигрантов из десяти стран.

Трамп подчеркнул, что иммиграционная система США "сломана", и гуманитарный кризис на южных границах США должен быть решен немедленно.

"Я обещал, еще будучи кандидатом, что решу этот кризис, и я решу его так или иначе. Нашей иммиграционной системе должны завидовать по всему миру. И она не должна быть проблемой", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
видеополитика
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