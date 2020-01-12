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12 января • обновлено в 18:52
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"США наблюдают!" Трамп поставил ультиматум лидерам Ирана после протестов

4.1т
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Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Ирана не применять силу и не убивать участников протестов, разгоревшихся после признания власти в сбивании украинского самолета Boeing 737.

Американский глава обратился к иранским политикам на своей странице в Twitter, предупредив их, что мировое сообщество наблюдает за происходящим.

"Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или арестованы тысячи, и мир наблюдает. Что более важно – наблюдают США", – написал Трамп.

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Протесты в Иране и Дональд Трамп

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Президент США также призвал власти Ирана предоставить гражданам возможность пользоваться интернетом, а журналистам – свободно освещать события.

"Включите интернет и позвольте журналистам свободно передвигаться. Остановите убийство вашего большого иранского народа", – заявил он.

Напомним: митинги переросли в стычки с копами, и правоохранители применили силу и слезоточивый газ. Кроме того, силы безопасности Ирана открыли огонь по мирным демонстрантам перед университетом Амира Кабира. В ход пошли светошумовые гранаты.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент страны Хасан Роухани сообщил, что сожалеет о трагедии с самолетом и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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Читайте все новости по теме "Конфликт США и Ирана" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Конфликт США и Ирана Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Дональд Трамп
Место
Иран
Теги
протест политика
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
эх б.дь,хорошая вой.на будет,как нельзя кстати.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Оно ведь не только в Иране, оно и в Сирии и в Ливии да и в Украине вроде бы не ваше дело, но вы везде быстры как понос!.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Да ,только сначала выставить всех советников с печеньками
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