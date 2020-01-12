"США наблюдают!" Трамп поставил ультиматум лидерам Ирана после протестов

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Ирана не применять силу и не убивать участников протестов, разгоревшихся после признания власти в сбивании украинского самолета Boeing 737.

Американский глава обратился к иранским политикам на своей странице в Twitter, предупредив их, что мировое сообщество наблюдает за происходящим.

"Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или арестованы тысячи, и мир наблюдает. Что более важно – наблюдают США", – написал Трамп.

Протесты в Иране и Дональд Трамп Коллаж

Президент США также призвал власти Ирана предоставить гражданам возможность пользоваться интернетом, а журналистам – свободно освещать события.

"Включите интернет и позвольте журналистам свободно передвигаться. Остановите убийство вашего большого иранского народа", – заявил он.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Напомним: митинги переросли в стычки с копами, и правоохранители применили силу и слезоточивый газ. Кроме того, силы безопасности Ирана открыли огонь по мирным демонстрантам перед университетом Амира Кабира. В ход пошли светошумовые гранаты.

Как писал OBOZREVATEL:

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани сообщил, что сожалеет о трагедии с самолетом и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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