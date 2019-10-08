"Пусть попытается выиграть": Трамп выступил с громким предложением к Клинтон

Американский президент Дональд Трамп пригласил экс-кандидата от Демократической партии на выборах в США-2016 Хиллари Клинтон на новую президентскую гонку.
Об этом глава Соединенных Штатов написал на своей странице в Twitter. При этом он назвал ее коррумпированной.
"Я считаю, что коррумпированной Хиллари Клинтон следует вступить в президентскую гонку, чтобы попытаться выиграть и украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен", – отметил Трамп.
Трамп и Клинтон
DW
Он подчеркнул, что политик должна выполнить одно условие: объясниться по поводу скандала вокруг ее служебной переписки, когда будучи главой Госдепартамента она использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик.
Американский глава призвал Клинтон ответить, как и почему она удалила 33 тысячи своих электронных писем.
I think that Crooked Hillary Clinton should enter the race to try and steal it away from Uber Left Elizabeth Warren. Only one condition. The Crooked one must explain all of her high crimes and misdemeanors including how & why she deleted 33,000 Emails AFTER getting “C” Subpoena!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся грандиозный скандал из-за подозрения Трампа в давлении на Зеленского во время их июльского телефонного разговора. Президент США якобы требовал от главы Украины начать расследование против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена.
Зеленский заявил, что его разговор с американским лидером, из-за которого разгорелся скандал, является "личным" и "конфиденциальным".
В свою очередь Трамп разрешил публикацию стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
25 сентября в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора Трампа и Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал разрешения главе США Дональду Трампу на обнародование текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".
26 сентября в США опубликовали текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Трампом и Зеленским.
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