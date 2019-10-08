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8 октября • обновлено в 22:04
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"Пусть попытается выиграть": Трамп выступил с громким предложением к Клинтон

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Американский президент Дональд Трамп пригласил экс-кандидата от Демократической партии на выборах в США-2016 Хиллари Клинтон на новую президентскую гонку.

Об этом глава Соединенных Штатов написал на своей странице в Twitter. При этом он назвал ее коррумпированной.

"Я считаю, что коррумпированной Хиллари Клинтон следует вступить в президентскую гонку, чтобы попытаться выиграть и украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен", – отметил Трамп.

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Трамп и Клинтон

Трамп и Клинтон

DW

Он подчеркнул, что политик должна выполнить одно условие: объясниться по поводу скандала вокруг ее служебной переписки, когда будучи главой Госдепартамента она использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик.

Американский глава призвал Клинтон ответить, как и почему она удалила 33 тысячи своих электронных писем.

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Тема
Выборы в США
Персоны
Дональд Трамп Хиллари Клинтон
Место
США
Тег
политика
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Клинтонша может выиграть,только если Монику возьмет в помощници..
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