Трамп обиделся на Pfizer из-за объявления о вакцине после выборов в США

Президент США Дональд Трамп возмутился, что американская компания Pfizer объявила о прорыве с вакциной против COVID-19 после его проигрыша в выборах.

Кроме того, на своей странице в Twitter он написал, что считает это игрой на руку его конкуренту Джо Байдену, который станет новым главой американского государства.

"Как я уже давно сказал, Pfizer и другие объявили бы вакцину только после выборов, потому что у них не хватило смелости сделать это раньше. Точно так же, как Управление продовольствия и медикаментов США должно было объявить об этом раньше, но не в политических целях, а для спасения жизней!" – написал Трамп.

"Если бы Джо Байден был президентом, у вас не было бы вакцины еще четыре года, и Управление продовольствия и медикаментов никогда бы не одобриои это так быстро. Бюрократия уничтожила бы миллионы жизней!" – добавил он.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что о вакцине объявили только после выборов, поскольку демократы якобы опасались, что эта новость сделает его лидером избирательной гонки.

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