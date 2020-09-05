Трамп об отравлении Навального 'Новичком': если подтвердится, буду очень зол

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией отравления ядом "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального, но пока нет четких доказательств.

Глава Белого дома отметил, что сама ситуация кажется ему ужасной и трагической, передает агентство Bloomberg.

"Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее. Я буду очень зол, если эта информация подтвердится", – сообщил лидер американцев.

При этом он не отрицал причастность России к отравлению Навального.

"Интересно, что все постоянно вспоминают Россию. Я не против, но нам бы стоило больше говорить о Китае, который делает гораздо худшие вещи", – сказал он.

Также Трамп добавил, что "судя по тому, что говорит Германия, это так".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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