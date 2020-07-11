Трамп об отправке в Украину противотанковых комплексов: это – против России

Оказание США военной помощи Украине – это часть более широкой политики противостояния России.

Как заявил в интервью The Wahington Post президент США Дональд Трамп, "никто не был жестче" в противодействии России, чем он.

В качестве примеров Трамп назвал кибератаку на российское "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", "восстановление" вооруженных сил США, наращивание нефтедобычи, а также предоставление летального вооружения Украине.

Он отметил, что "направил в Украину огромное количество противотанковых комплексов, направил военную технику".

"А Обама ничего не послал. Это – против России", – подчеркнул президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в Украину прибыла партия военной помощи от США, среди которой, в том числе, – ракетные комплексы Javelin.

Позднее в США заявили, что готовят к отправке в Украину новую партию военного груза.