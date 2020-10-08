Трамп – о виртуальных дебатах с Байденом: не собираюсь тратить время, потому что это смешно

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в следующих дебатах с конкурентом Джо Байденом, которые должны были проходить виртуально.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox Business в четверг, 8 октября. Он отметил, что "не собирается тратить время на виртуальные дебаты". Трамп также заявил, что не собирается "сидеть за компьютером для обсуждения, потому что это "смешно".

"Я не буду в этом участвовать и тратить на это время", – сказал действующий глава Белого дома.

По его словам, для него неприемлемо, что Комиссия изменила стиль дебатов. Глава Белого дома добавил, что рассчитывал "обыграть" Байдена во вторых дебатах.

Напомним, что ранее Комиссия по президентским дебатам США решила, что намеченные на 15 октября вторые дебаты "пройдут в формате прямой линии", причем оба кандидата будут находиться в отдельных, удаленных друг от друга местах.

Комиссия объяснила свое решение не устраивать персональные дебаты необходимостью охраны здоровья и безопасности всех участников.

Отметим, что выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа – 44%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидат от демократов на президентских выборах США Джо Байден и нынешний американский глава Дональд Трамп устроили перепалку на первых очных дебатах.

Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Трамп "напал" на Байдена и перебивал его, когда он отвечал на вопросы.