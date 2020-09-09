Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира – FOX

Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за подписание мирного соглашения между Израилем и ОАЭ.

Кандидатуру представил член парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде, передает FoxNews.

В своем письме Нобелевскому комитету о выдвижении Трампа на премию политик отметил, что "как ожидается, другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, и это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания".

"Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира", – отметил норвежский политик.

Также отмечается, что кандидатуру Трампа выдвинули за усилия, которые он приложил для нормализации отношений между Индией и Пакистаном и между Южной и Северной Кореей.

Добавим, что лауреата Нобелевской премии мира выберут из пяти человек. Их имена объявят не раньше октября 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который действовал с 1972 года.