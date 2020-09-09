Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира – FOX

Президента США ДональдаТрамп номинировали на Нобелевскую премию мира за подписание мирного соглашения между Израилем и ОАЭ.

Кандидатуру представил член парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде, передает FoxNews.

В своем письме Нобелевскому комитету о выдвижении Трампа на премию политик отметил, что "как ожидается, другие страны Ближнего востока последуют примеру ОАЭ, и это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания".

"Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира", – отметил норвежский политик.

Также отмечается, что кандидатуру Трампа выдвинули за усилия, которые он приложил для нормализации отношений между Индией и Пакистаном и между Южной и Северной Кореей.

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