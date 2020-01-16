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16 января • обновлено в 20:20
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Трамп не имел права: в США признали незаконность заморозки помощи Украине

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Счетная палата США признала, что решение президента Дональда Трампа, которому грозит импичмент, заморозить финансовую помощь Украине было незаконным.

Cоответствующую оценку действиям Белого Дома дали в отчете органа, опубликованном в четверг, 16 января, передает "Интерфакс".

"Мы пришли к выводу, что административно-бюджетное управление нарушило закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием", – сказано в документе.

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В США признали незаконность заморозки помощи Украине

В США признали незаконность заморозки помощи Украине

ВВС

"Административно-бюджетное управление удержало средства по политическим мотивам, что запрещено законом", – подчеркнули члены Счетной палаты.

В докладе регулятора также отмечается, что "добросовестное соблюдение закона не позволяет президенту ставить свои собственные политические приоритеты выше тех, которые Конгресс США возвел в ранг закона".

"Глава государства не имеет права блокировать использование фондов, прописанных в бюджете. Для временного или постоянного замораживания фондов президент США должен направить специальное обращение с пояснениями в Конгресс", – подчеркнули в отчете.

При этом в документе акцентировали, что администрация президента такое обращение не передавала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США заявили, что Трамп лично отдал приказ о задержке военной помощи Украине.

  • 28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.

  • 29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

  • Позже стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

  • С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

  • Пентагон США передал Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс.

  • США должны выделить Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год. Это позволит ВСУ получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Военная помощь Украине Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
Тег
Конгресс США
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Цитирую :долларов. Пентагон США передал Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс. США должны выделить Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год. Это позволит ВСУ получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. ИМЕННО ДОЛЖНЫ !!!!!!!!! так Украина загонит в кабалу долговую всю эту Мери кашку как уже загнал в долги и Рашку ))))))))))
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