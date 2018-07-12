Трамп провел переговоры с Порошенко: что об этом известно

Президент США неожиданно отменил все двусторонние встречи в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенные на четверг, 12 июля, но успел перед этим провести переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

Эту информацию OBOZREVATEL подтвердили собственные источники в дипломатических кругах.

Как пишет "Европейская правда", которая сначала сообщила об отмене переговоров глав Украины и США, встреча продолжалась около 20 минут.

"Обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере", - рассказал один источник издания.

Другой собеседник отметил, что из-за смещения порядка дня переговоры происходили без приглашения прессы.

Отметим, что также о состоявшихся переговорах на своей странице в Facebook сообщил политолог Павел Нусс.

По его словам, во время встречи лидеры двух стран обсудили, кроме всего прочего, политико-оборонные отношения между Украиной и США и также стратегию США на предстоящей встрече Трампа с Путиным.

Позже на пресс-конференции после экстренного заседания лидеров стран-членов НАТО Трамп заявил, что "сегодня Украина уже была здесь", не уточнив, в каком контексте обсуждался этот вопрос.

Также Трамп прокомментировал аннексию Россией украинского Крыма. По его словам, в этом виноват его предшественник - Барак Обама.

"Обама допустил это. Они (россияне. - Ред.) построили большой мост в Крым, строят порт для подводных лодок", – сказал Трамп.

При том он подчеркнул, что намерен обсудить вопросы Донбасса и Крыма во время своей предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным 16 июля.

"Я буду в понедельник с ним встречаться. Будем говорить о разных вещах. Мы будем говорить об Украине. Украина тут была сегодня. Вы знаете, это очень интересно – услышать от него, что он мне скажет. Он может сказать, что не делал этого. Если он что-то скажет, вы будете первыми, кто об этом узнает", - сказал президент США.

Позже, Порошенко рассказал о том, как поговорил с Трампом. Глава украинского государства остался доволен встречей. Однако, некоторые детали решил не раскрывать.

"Часть вещей, безусловно, из разговора не могу и не буду раскрывать. Но это был абсолютно доверительный разговор, и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет, и была абсолютная необходимость, чтобы перед Хельсинки нам нужно было поговорить с президентом США Дональдом Трампом", - сказал президент Украины.

Напомним, ранее сам Порошенко подтвердил переговоры с Трампом.