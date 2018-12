Трамп неожиданно нагрянул в Ирак впервые с начала президентства: появились фото и видео

Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией 26 декабря посетили Ирак с необъявленным визитом.

Как рассказала в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, первая супружеская пара страны посетили войска (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздней рождественской ночью, чтобы посетить наши войска и высокое военное руководство и поблагодарить их за службу, успех и жертвенность, а также пожелать им веселого Рождества", – отметила Сандерс.

Это был первый визит Трампа в зону боевых действий после вступления в должность президента и главнокомандующего Вооруженными силами США. При чем он сопровождался максимальной секретностью.

"Мы с Меланией удостоились чести посетить наши невероятные войска на авиабазе Аль-Асад в Ираке. Боже, благослови США", – написал лично Трамп в Twitter, опубликовав видео.

Стоит отметить, что из предшественников Трампа Ирак посещали: Джордж Буш-Младший в ноябре 2003 года, и Барак Обама в апреле 2009 года.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw