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Трамп неожиданно нагрянул в Ирак впервые с начала президентства: появились фото и видео

1.8тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией 26 декабря посетили Ирак с необъявленным визитом.

Как рассказала в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, первая супружеская пара страны посетили войска (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздней рождественской ночью, чтобы посетить наши войска и высокое военное руководство и поблагодарить их за службу, успех и жертвенность, а также пожелать им веселого Рождества", – отметила Сандерс.

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Это был первый визит Трампа в зону боевых действий после вступления в должность президента и главнокомандующего Вооруженными силами США. При чем он сопровождался максимальной секретностью.

"Мы с Меланией удостоились чести посетить наши невероятные войска на авиабазе Аль-Асад в Ираке. Боже, благослови США", – написал лично Трамп в Twitter, опубликовав видео.

Стоит отметить, что из предшественников Трампа Ирак посещали: Джордж Буш-Младший в ноябре 2003 года, и Барак Обама в апреле 2009 года.

Трамп неожиданно нагрянул в Ирак впервые с начала президентства: появились фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с завершением операции по ликвидации террористов ИГИЛ.

Персоны
Дональд ТрампМелания Трамп (Melania Trump)
Место
Ирак
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