Трамп не захотел признать российский след в хакерских атаках на США

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что масштабную кибератаку, которой подверглись три американских штата, организовала Россия.

Как написал он в Twitter, при любом случае СМИ хором начинают говорить о российском следе.

"Россия, Россия, Россия – первое, что начинают петь, когда что-то происходит. Потому что ведущие СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать вариант, что за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно", – заявил Трамп.

Также он не считает недавнюю хакерскую атаку особенно опасной.

"Кибератака выглядит масштабнее в изложении фейковых СМИ, нежели в реальности. Я был подробно проинформирован о случившемся. Все под контролем", – отметил президент.

Кроме того, он предположил, что ранее хакерской атаке могли подвергнуться и аппараты по подсчету голосов на президентских выборах.

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