Трамп не захотел признать российский след в хакерских атаках на США
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что масштабную кибератаку, которой подверглись три американских штата, организовала Россия.
Как написал он в Twitter, при любом случае СМИ хором начинают говорить о российском следе.
"Россия, Россия, Россия – первое, что начинают петь, когда что-то происходит. Потому что ведущие СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать вариант, что за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно", – заявил Трамп.
Также он не считает недавнюю хакерскую атаку особенно опасной.
"Кибератака выглядит масштабнее в изложении фейковых СМИ, нежели в реальности. Я был подробно проинформирован о случившемся. Все под контролем", – отметил президент.
Кроме того, он предположил, что ранее хакерской атаке могли подвергнуться и аппараты по подсчету голосов на президентских выборах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
хакеры, работавшие на иностранное правительство, похитили данные нескольких американских ведомств, среди которых Министерство финансов, а также Управление по коммуникациям и информации.
По данным СМИ, речь идет о российских хакерах из группы APT29 (Cozy Bear), которые работают на власти РФ.
Всего российские хакеры атаковали три американских штата, а среди их целей было несколько федеральных ведомств, в частности Пентагон и Госдеп.
Масштабная хакерская атака на правительственные ведомства США затронула и корпорацию Microsoft – крупнейшего производителя программного обеспечения.