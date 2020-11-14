Трамп не признал результаты выборов в Пенсильвании: что будет дальше

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что победил на выборах в штате Пенсильвания, поскольку представители его партии не получили доступ к просмотру 700 тысяч бюллетеней.

Об этом он написал в субботу, 14 ноября, на своей странице в Twitter. Трамп отметил, что бюллетени не видели в Филадельфии и Питтсбурге.

"В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа к просмотру 700 тысяч бюллетеней, что означает, на основании нашей великой Конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания", – написал президент.

Отметим, что ряд мировых изданий объявили Джо Байдена победителем выборов в США, несмотря на анонсированный пересчет голосов в штате Джорджия.

По внутренним законам штата, кандидат может попросить о пересчете голосов, если разрыв между кандидатами – менее 0,5%, пишет АР. На данный момент Байден имеет преимущество в Джорджии в более 14 000 голосов, или 0,3 процента. Крайний срок для объявления результатов в штате – 20 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп в беседе со своими советниками якобы сказал, что, если Джо Байден будет официально признан победителем выборов, он может вскоре объявить о своих планах баллотироваться в Белый дом в 2024 году.