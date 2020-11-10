Трамп не придет на инаугурацию Байдена, – Климкин

Президент США Дональд Трамп, который уступил на очередных президентских выборах Джо Байдену, будет оспаривать результат выборов в судах, в том числе в Высшем суде США.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Я не исключаю, и даже считаю это вероятным, что Трамп не только не будет сдаваться, но и будет выдавать себя за победителя. И даже на инаугурацию Байдена не придет", – спрогнозировал он.

Дипломат сказал, что относится довольно скептически к возможности Трампа одержать победу в судах. "В политике никогда не говори никогда, но в каждом штате свои особенности, нюансы голосования. И выиграть в 4-5 штатах – это и для политической, и для судебной системы США некий разрыв мозга. Поэтому в это никто из разумных людей не верит" , – заметил Климкин.

По его оценкам, в период до инаугурации Байдена в январе Трамп будет делать "шалости", в частности, доводить судебные иски до Верховного суда страны.

"Но все же в Верховном суде США люди известные. У кого-то из них консервативная ориентация, у кого-то либеральная, но все это честные и независимые люди. Вероятность того, что они будут выносить какие-то решения в пользу Трампа, близка к нулю", – подчеркнул дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, 10 ноября в своем Twitter Трамп написал, что уверен в своей победе и заявил о "большом прогрессе". Переходный консультативный совет США призвала Трампа готовиться к передаче власти Джо Байдену.