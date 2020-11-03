Трамп не получил ни одного голоса на первом избирательном участке в США

На выборах президента США первый избирательный участок в городке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) завершил подсчет голосов. Там за демократа Джо Байдена проголосовали все пять избирателей, тогда как за действующего главу страны Дональда Трампа не отдали ни одного голоса.

Как сообщает CNN, по давней традиции, появившейся в 1960 году, все имеющие право голоса избиратели крошечного городка на границе США и Канады голосуют ровно в полночь в специальной комнате. Сейчас в этом населенном пункте проживает лишь 12 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Примечательно, что еще один избирательный участок также открылся в полночь в соседнем с Диксвилл-Нотчем городке Миллсфилд. Там фаворитом избирателей, наоборот, стал Трамп: за него проголосовали 15 человек, а за Байдена – 5.

Городки США, которые первыми завершили голосование. Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября в США проходят выборы президента. На этот пост претендуют Трамп и Байден. Помимо главы государства, американцы также переизберут Конгресс, вице-президента, 13 губернаторов штатов и местную власть.