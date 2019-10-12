Меньше всего мне хочется давать советы Зеленскому, но приходится: лизать задницу Трампу – самое немудрое, что можно делать в нынешней ситуации. Трамп не будет помогать ни Украине, ни Зеленскому, потому что он взял на себя куда более серьезные обязательства в отношении Украины перед Путиным. Эти обязательства в поведении и политике Трампа доминируют. Не случайно в телефонном разговоре с Зеленским, который мы уже все наизусть знаем, Трамп (как и Зеленский) ни разу не упомянул ни Путина, ни Россию, ни российскую аннексию Крыма, ни российское вторжение в Восточную Украину. При этом Зеленский умудрился поблагодарить Трампа за поддержку санкций (которые Трамп никогда не поддерживал и против которых всегда выступал) и предложил Трампу взятку в форме закупки американских Javelin, что, впрочем, Трампа не впечатлило.

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Нужно понимать (понимает ли это Зеленский?), что американская помощь Украине идет вопреки желаниям и политике Трампа, а не благодаря ему. Подыгрывать в этих условиях Трампу – верный путь лишить украинцев и американской, и европейской поддержки. Не случайно Трамп в своем разговоре с Зеленским не упоминал ни деньги, ни оружие, а лишь то, что Америка тратит на Украину... время и силы. Время и силы на Украину в интересах Путина Трамп готов и далее тратить. Никакой помощи и поддержки от Трампа Украина никогда не дождется.

Задача Трампа – многоплановая, и она абсолютно во всем совпадает с задачами Путина: коррумпировать президента Зеленского лично; скомпрометировать его как политика; получить в свое распоряжение компромат против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера; рассорить Украину с европейскими союзниками и, оставив ее в одиночестве, сдать Украину Путину, выполнив, таким образом, главное обязательство, взятое на себя Трампом в обмен на помощь России в избирательной гонке 2016 года. И все это – ценой одного телефонного разговора с президентом Украины.

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Помогать Трампу сдать Украину Путину – последнее, что должен делать президент независимой Украины.

Все происходящее сегодня в США абсолютно беспрецедентно. На наших глазах в Соединенных Штатах произошел конституционный кризис. Трагизм ситуации – и поверьте, что слово "трагизм" абсолютно адекватное в данном случае – заключается в том, что в этой великой стране нет законов, точнее, очень мало законов, поскольку законы появляются здесь только после того, как суд объявляет то или иное деяние преступлением; и если предположительно преступное деяние в истории США совершается впервые, для объявления его преступлением оно должно пройти через суд. А суд – дело долгое, может тянуться многие годы, особенно когда у подозреваемого есть деньги на адвокатов. Во время политических кампаний, когда счет идет на недели и месяцы, судиться бессмысленно.

Наложите все это на предположение – тоже беспрецедентное, поскольку и этот вопрос никогда не рассматривался судом США, – что действующий президент не может быть обвинен в преступлении, и вы получите тот конституционный кризис, в который мы сейчас входим или уже вошли.

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Выяснилось, что Соединенные Штаты живут не по законам, а по понятиям (если сказать мягче – по традициям). Но нарушение этих традиций, как оказалось, не является преступлением, что стало неожиданностью для всей страны. Приведу несколько примеров. Все кандидаты в президенты и президенты предъявляли свои налоговые декларации. Это была традиция. Трамп ее нарушил, ссылаясь на то, что закона такого нет. Действительно, нет такого закона. Ни один из американских кандидатов и президентов не принимал помощь иностранного государства в борьбе со своим политическим конкурентом. Трамп эту помощь принял, и теперь уже не только от президента России Путина, но и от нынешнего президента Украины Зеленского.

Оказалось, что закона, запрещающего принимать эту помощь, нет. "Сговор – это не преступление, нет такого закона", – неоднократно говорил адвокат Трампа Руди Джулиани во время работы комиссии Мюллера. И действительно, Мюллер ни в чем не смог обвинить действующего президента США, потому что установка министерства юстиции США, во главе которого стоит поставленный Трампом генпрокурор Уильям Барр, заключалась в том, что действующему президенту США вообще не может быть предъявлено обвинение, пока он президент. Как только он перестанет быть президентом, обвинения предъявлять можно. А пока он президент – нельзя.

Поэтому Комиссия Мюллера и не стала предъявлять Трампу обвинения, а Трамп, со своей стороны, заявил, что обвинения не предъявлены, поскольку Мюллер не нашел в его действиях состава преступления и был поддержан в такой трактовке поставленным им генпрокурором Барром.

Трамп неоднократно заявлял, что имеет право сам себя амнистировать за любые совершенные им преступления, поскольку президент США по закону имеет право амнистировать кого пожелает. При очевидной идиотичности и абсурдности такой постановки вопроса никто на самом деле не знает на него ответа, поскольку и этот сюжет никогда не разбирался в суде США. Уточним, что данный вопрос должен будет (если придется) разбирать Верховный суд США, в котором сегодня большинство у республиканцев, благодаря введенным туда Трампом двум симпатизирующим ему судьям.

Трамп абсолютно нагло и открыто использует офис президента США в своих личных целях. Он селит дипломатические делегации в своих отелях, он предлагает провести на своем курорте встречу G20, он вымогает деньги у бизнесменов, публично угрожая в противном случае разорить их. Оказалось, что и это не запрещено законом, тем более, повторюсь, что действующему президенту нельзя предъявить обвинения в совершении преступления.

Трамп постоянно клевещет на своих политических противников. Про бывшего президента Барака Обаму он утверждал, что тот родился в Кении, а потому не имеет права быть президентом; про сенатора Теда Круза – что тот родился в Канаде и тоже не имеет права выдвигаться. Про бывшего вице-президента Байдена он заявляет, что тот незаконно обогащался, в том числе с помощью своего сына. И это при том, что никаких обвинений Байденам ни один суд ни разу не предъявил и что старшие дети самого Трампа и его зять вовлечены в международный бизнес, вызывающий много вопросов, причем дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер одновременно являются советниками президента, что, прямо скажем, неординарно и тоже нарушает все американские традиции.

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На этом фоне и произошли визит Джулиани в Украину, разговор Трампа с президентом Украины и арест Андрея Кукушкина, Игоря Фрумана и Льва Парнаса.

Понятно, что "украинский сюжет" наконец-то предоставил демократическому большинству Палаты представителей Конгресса США улики, необходимые для объявления президенту импичмента. И, скорее всего, импичмент Трампу будет объявлен, так как для этого достаточно простого большинства голосов в нижней палате американского Конгресса, и эти голоса у демократов есть.

Другое дело, что после этого вопрос об импичменте должен рассматривать Сенат. В Сенате большинство у республиканцев. К тому же там за импичмент должны проголосовать две трети Сената, чего, скорее всего, не произойдет. По последнему опросу консервативного республиканского канала Fox News, за импичмент Трампа сегодня высказывается 51% избирателей, но не 75%.

Итак, Трамп, скорее всего, не будет снят с поста президента; в отличие от Никсона он не уйдет в отставку; он снова выдвинет себя в президенты США и во время предвыборной кампании 2020 года будет утверждать, что был оправдан Сенатом (поскольку импичмент не прошел), что Байден-старший и его сын – воры и коррупционеры; что украинское правительство расследует их коррупционную деятельность и просто еще не успело довести расследование до конца, но вот-вот доведет...

Все повторится, как в 2016 году: Трамп будет публично призывать Путина, Зеленского и Си Цзиньпина найти и опубликовать компромат на своего политического противника и те, наверное, Трампу помогут, благо Трамп в обмен что-то существенное пообещает.

Путину Трамп в очередной раз пообещает сдать Украину, Китаю – отказ от повышения тарифов на китайские товары, Зеленскому... Самое удивительное, что Зеленскому Трамп пообещать ничего не может, потому что выделенная Украине помощь дана не президентом, а Конгрессом США (Зеленский, видимо, об этом не знает). Трамп, конечно, может притормозить на время ее выдачу. Но и только.

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