Трамп назвал желаемую дату оглашения результатов выборов в США
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп считает, что результаты предстоящих выборов в его стране должны быть известны вечером в день голосования – то есть, во вторник, 3 ноября.
Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, передает портал Axios. При этом ведущие американские СМИ сходятся во мнении, что предварительные итоги выборов 2020 года станут известны не в ночь на 4 ноября, а позднее на той же неделе.
"Мы не дадим этого сделать ("украсть" выборы. – Ред.). Как вам решение Верховного суда? Он дал им [демократам] больше времени. Что же это значит? Что результаты будут не 3 ноября? Они будут намного позднее? Нет уж, мы должны знать их 3 ноября, вечером 3 ноября. Так всегда было и так должно быть. Что происходит в этой стране?" – возмутился американский лидер.
Отмечается, что ранее Верховный суд США отказался согласиться с требованием республиканцев, которые пытались заблокировать в Северной Каролине продление периода подсчета бюллетеней, поданных по почте. Решение, принятое высшей судебной инстанцией страны, означает, что эти бюллетени будут подсчитываться в Северной Каролине в течение еще девяти дней после 3 ноября, на которое намечены всеобщие выборы.
Издание, со ссылкой на свои источники, подчеркивает, якобы Трамп может объявить о своей победе, не дожидаясь подсчета всех голосов, если уже вечером 3 ноября станет понятно, что он вырвался вперед по сравнению со своим соперником от демократов Джо Байденом по итогам обработки части бюллетеней в ключевых штатах.
Примечательно, что большинство топовых СМИ страны предполагают, что предварительные итоги голосования будут обнародованы позднее, чем на второй день выборов. Это обусловлено беспрецедентно большим количеством людей, которые из-за пандемии решили голосовать досрочно – лично или по почте.
Напомним, что на предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост главы страны ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Как сообщал OBOZREVATEL:
профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс считает, что действующий президент США Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы. По его прогнозу, разрыв между основными претендентами на пост главы государства может достигнуть 10 миллионов голосов.
Американские СМИ заявили, что близкие к главе США Дональду Трампу сотрудники Белого дома якобы тайно прорабатывают схему передачи власти кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену.