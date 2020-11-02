Трамп назвал желаемую дату оглашения результатов выборов в США

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп считает, что результаты предстоящих выборов в его стране должны быть известны вечером в день голосования – то есть, во вторник, 3 ноября.

Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, передает портал Axios. При этом ведущие американские СМИ сходятся во мнении, что предварительные итоги выборов 2020 года станут известны не в ночь на 4 ноября, а позднее на той же неделе.

"Мы не дадим этого сделать ("украсть" выборы. – Ред.). Как вам решение Верховного суда? Он дал им [демократам] больше времени. Что же это значит? Что результаты будут не 3 ноября? Они будут намного позднее? Нет уж, мы должны знать их 3 ноября, вечером 3 ноября. Так всегда было и так должно быть. Что происходит в этой стране?" – возмутился американский лидер.

Отмечается, что ранее Верховный суд США отказался согласиться с требованием республиканцев, которые пытались заблокировать в Северной Каролине продление периода подсчета бюллетеней, поданных по почте. Решение, принятое высшей судебной инстанцией страны, означает, что эти бюллетени будут подсчитываться в Северной Каролине в течение еще девяти дней после 3 ноября, на которое намечены всеобщие выборы.

Издание, со ссылкой на свои источники, подчеркивает, якобы Трамп может объявить о своей победе, не дожидаясь подсчета всех голосов, если уже вечером 3 ноября станет понятно, что он вырвался вперед по сравнению со своим соперником от демократов Джо Байденом по итогам обработки части бюллетеней в ключевых штатах.

Примечательно, что большинство топовых СМИ страны предполагают, что предварительные итоги голосования будут обнародованы позднее, чем на второй день выборов. Это обусловлено беспрецедентно большим количеством людей, которые из-за пандемии решили голосовать досрочно – лично или по почте.

Напомним, что на предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост главы страны ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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