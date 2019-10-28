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28 октября • обновлено в 19:55
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Трамп "назначил" Зеленского новым президентом России: видео конфуза

3.4т Читать материал на украинском

Лидер США Дональд Трамп в очередной раз публично оконфузился, назвав главу Украины Владимира Зеленского "российским президентом".

Он перепутал страны во время выступления в понедельник, 28 октября, на брифинге на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На оговорку обратили внимание пользователи Twitter. Вскоре появилась и подтверждающая стенограмма мероприятия.

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Трамп "назначил" Зеленского президентом России

Трамп "назначил" Зеленского президентом России

"Теперь они не хотят говорить об обличителя, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Сделав это, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США Ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в беседе не было ничего. Не было давления на него", – сказал Трамп, комментируя скандал вокруг его возможного импичмента.

Примечательно, что в этом же монологе американский президент трижды упоминал Зеленского, называя его главой Украины. Когда же речь зашла о давлении, Трамп разнервничался и внезапно выдал заявление о "российском президенте".

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Зеленский признался, что еще в начале лета 2019 года опасался возможного давления со стороны Трампа.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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кожедуб руслан
кожедуб руслан
трамп является агентом путина
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Это Трамп намекнул что Украина войдёт в состав России!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Makc Махов, вставлялка ещё не выросла))
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Makc Махов
Makc Махов
Путин ху йло,Русинов Алексей, намекнул Трамп. А Украина вставит Расеи по гланды. Тут ты ка ЦАП прав. Бгггггаааа
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Это он намекнул что Украина войдёт в состав России.
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