Трамп назвал ВОЗ "марионетками Китая"

Юрий Сергиенко Мир 23:59, 18.05.2020 Обновлено: 00:06, 19.05.2020

Президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения выполняет просьбы Китая.

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Выступая перед журналистами в Белом доме 18 мая, президент назвал организацию "марионеткой КНР", передает The Hill.

"Они – марионетки в руках Китая", – сказал Трамп.

Президент США также пояснил, что он решил не выступать с заявлением на Всемирной ассамблее здравоохранения, организованную ВОЗ, на которую были приглашены многие мировые лидеры.

Он пообещал, что сделает заявление на тему здравоохранения в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое резкое высказывание Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения.

Ранее он раскритиковал ВОЗ за то, что она слишком сосредоточена на Китае во время пандемии COVID-19.

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