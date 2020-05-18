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19 мая • обновлено в 01:08
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Трамп назвал ВОЗ "марионетками Китая"

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Президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения выполняет просьбы Китая.

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Выступая перед журналистами в Белом доме 18 мая, президент назвал организацию "марионеткой КНР", передает The Hill.

"Марионетки в руках Китая": Трамп снова резко выступил против ВОЗ

"Они – марионетки в руках Китая", – сказал Трамп.

Президент США также пояснил, что он решил не выступать с заявлением на Всемирной ассамблее здравоохранения, организованную ВОЗ, на которую были приглашены многие мировые лидеры.

Он пообещал, что сделает заявление на тему здравоохранения в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое резкое высказывание Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения.

Ранее он раскритиковал ВОЗ за то, что она слишком сосредоточена на Китае во время пандемии COVID-19.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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