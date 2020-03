Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты праймериз к выборам, поздравив своего главного конкурента, бывшего вице-президента страны Джо Байдена с успехом.

Своими впечатлениями он поделился в среду, 4 марта, когда стало известно, что оппонент лидирует в 10 американских штатах, передает NBC News.

"Я думаю, что выборы были отличными. Это было замечательное возвращение Джо Байдена. Невероятное возвращение", — сказал Трамп журналистам.

Говоря о результатах двух других претендентов на выдвижение на должность главы США от Демократической партии, он заявил, что сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен необходимо снять свою кандидатуру, поскольку у нее не осталось никаких шансов.

Президент назвал ее "современной Покахонтас". "Вот это да! Если бы Элизабет Уоррен не была в гонке, Берни Сандерс мог бы легко победить в Массачусетсе, Миннесоте и Техасе, не говоря уже про другие штаты. Наша современная Покахонтас не войдет в историю как победитель, но может войти как "большой спойлер", – написал он в Twitter.

Трамп также раскритиковал демократа-миллиардера Майкла Блумберга. "Деньги следует тратить разумно. Что эта ситуация продемонстрировала, так это то, что выборы нельзя купить", – заявил президент.

So selfish for Elizabeth Warren to stay in the race. She has Zero chance of even coming close to winning, but hurts Bernie badly. So much for their wonderful liberal friendship. Will he ever speak to her again? She cost him Massachusetts (and came in third), he shouldn’t!