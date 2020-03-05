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5 марта • обновлено в 07:41
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Трамп назвал успех Байдена на праймериз "невероятным возвращением"

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты праймериз к выборам, поздравив своего главного конкурента, бывшего вице-президента страны Джо Байдена с успехом.

Своими впечатлениями он поделился в среду, 4 марта, когда стало известно, что оппонент лидирует в 10 американских штатах, передает NBC News.

"Я думаю, что выборы были отличными. Это было замечательное возвращение Джо Байдена. Невероятное возвращение", — сказал Трамп журналистам.

Трамп назвал успех Байдена на праймериз "невероятным возвращением"

Трамп назвал успех Байдена на праймериз "невероятным возвращением"

Говоря о результатах двух других претендентов на выдвижение на должность главы США от Демократической партии, он заявил, что сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен необходимо снять свою кандидатуру, поскольку у нее не осталось никаких шансов.

Президент назвал ее "современной Покахонтас". "Вот это да! Если бы Элизабет Уоррен не была в гонке, Берни Сандерс мог бы легко победить в Массачусетсе, Миннесоте и Техасе, не говоря уже про другие штаты. Наша современная Покахонтас не войдет в историю как победитель, но может войти как "большой спойлер", – написал он в Twitter.

Трамп также раскритиковал демократа-миллиардера Майкла Блумберга. "Деньги следует тратить разумно. Что эта ситуация продемонстрировала, так это то, что выборы нельзя купить", – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден получил преимущество в 8 штатах. По мнению эксперта-международника Максима Яли, несмотря на то, что голоса еще полностью не подсчитаны, уже можно смело говорить о прорыве Джо Байдена.

Вскоре стало известно о лидерстве в еще двух штатах.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Выборы в США
Персоны
Джо Байден Дональд Трамп
Место
США
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а за кого болеть украине,за трампа или байдена.
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