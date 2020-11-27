Трамп назвал условие, при котором пустит Байдена в Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что избранный президент Джо Байден сможет попасть в Белый дом, только если докажет, что 80 млн голосов избирателей были им получены честным путём.

Об этом Трамп написал в своём Twitter. Президент США уточнил, что у его попонента есть большпя проблема.

"Байден сможет попасть в Белый дом, только если он сможет доказать, что нелепые "80 млн голосов" не были получены обманным или незаконным путём", – заявил Трамп.

Он также заявил, что в таких городах, как Детройт, Атланта, Филадельфия и Милуоки, было "массовое мошенничество" на выборах.

Трамп поставил условие Байдену Twitter Трампа

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента Джо Байдена. Об этом он сказал в 26 ноября, выступая перед журналистами в День Благодарения.