Трамп назвал условие, при котором пустит Байдена в Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что избранный президент Джо Байден сможет попасть в Белый дом, только если докажет, что 80 млн голосов избирателей были им получены честным путём.

Об этом Трамп написал в своём Twitter. Президент США уточнил, что у его попонента есть большпя проблема.

"Байден сможет попасть в Белый дом, только если он сможет доказать, что нелепые "80 млн голосов" не были получены обманным или незаконным путём", – заявил Трамп.

Он также заявил, что в таких городах, как Детройт, Атланта, Филадельфия и Милуоки, было "массовое мошенничество" на выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента Джо Байдена. Об этом он сказал в 26 ноября, выступая перед журналистами в День Благодарения.