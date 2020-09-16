Трамп назвал сроки готовности вакцины от COVID-19 в США

Вакцина от коронавируса в США будет готова через две-три недели.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала ABC.

"Предыдущим администрациям потребовались бы, возможно, годы, чтобы получить вакцину. А нам осталось несколько недель до ее получения. Это может быть три-четыре недели", – заявил он.

По состоянию на утро 16 сентября в США зафиксировано 6,7 млн случаев инфицирования коронавирусом. Из них 36,4 тыс. обнаружены за последние сутки. От COVID-19 скончались более 200 тыс. больных (+1 197 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США после свадьбы семь человек умерли от коронавируса. Празднование стало причиной вспышки заболевания в штате.