Трамп назвал "силу", которая позволила США пройти пандемию COVID-19

Юрий Сергиенко Мир 23:26, 5.06.2020 Обновлено: 23:40, 5.06.2020

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страна прошла через пандемию COVID-19.

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По его словам, это стало возможным благодаря "крупнейшей экономике в истории мира", передает "Радио Свобода".

Дональд Трамп заявил, что США прошли пандемию коронавируса

"У нас была крупнейшая экономика в истории мира. Эта сила позволяет нам пройти эту ужасную пандемию, в значительной степени из-за того, что, думаю, мы делаем очень хорошо. Мы приняли каждое решение правильно", – отметил президент.

Свое заявление Трамп сделал на фоне статистики по новым рабочим местам, которая неожиданно показала рост занятости.

По данным на 5 июня, в США зафиксировано 1 939 013 случаев коронавируса. При этом 715 511 пациентов выздоровели и 110 805 скончались.

Данные по коронавирусу в США по состоянию на 5 июня
worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в США разработали препарат против коронавируса, который уже начали тестировать на людях.

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