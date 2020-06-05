Главная Новости
6 июня • обновлено в 00:18
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп назвал "силу", которая позволила США пройти пандемию COVID-19

2.6т
Читать материал на украинском

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страна прошла через пандемию COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По его словам, это стало возможным благодаря "крупнейшей экономике в истории мира", передает "Радио Свобода".

Дональд Трамп заявил, что США прошли пандемию коронавируса

Дональд Трамп заявил, что США прошли пандемию коронавируса

"У нас была крупнейшая экономика в истории мира. Эта сила позволяет нам пройти эту ужасную пандемию, в значительной степени из-за того, что, думаю, мы делаем очень хорошо. Мы приняли каждое решение правильно", – отметил президент.

Свое заявление Трамп сделал на фоне статистики по новым рабочим местам, которая неожиданно показала рост занятости.

По данным на 5 июня, в США зафиксировано 1 939 013 случаев коронавируса. При этом 715 511 пациентов выздоровели и 110 805 скончались.

Данные по коронавирусу в США по состоянию на 5 июня

Данные по коронавирусу в США по состоянию на 5 июня

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в США разработали препарат против коронавируса, который уже начали тестировать на людях.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,7 млн человек, погибли – 394 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Иран первым в мире сообщил о второй волне коронавируса – число больных достигло нового рекорда.

  • Ученые обнаружили,что люди с высоким давлением чаще умирают от COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги