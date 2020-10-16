Трамп назвал себя вторым по популярности после Христа

Президент США Дональд Трамп считает, что он является вторым в мире по популярности после Иисуса Христа.

Фрагмент видео с этими словами главы государства на митинге в Гринвилле (Северная Каролина) в Twitter опубликовал журналист VOX Аарон Рупар.

"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались: "И кто же более знаменитый?". И я ответил: "Иисус Христос"", – отметил Трамп.

Президент добавил, что "если посмотреть на небо, станет ясно: он (Иисус Христос) лидирует с большим отрывом".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Дональд Трамп на встрече с избирателями во Флориде исполнил танец под известную песню YMCA в исполнении группы Village People. Он заявил тогда, что чувствует себя отлично и готов всех расцеловать.