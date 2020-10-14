Трамп назвал себя "суперменом" после выздоровления от COVID-19

Президент США Дональд Трамп сказал, что после лечения от коронавируса (COVID-19) чувствует себя "суперменом".

Об этом он заявил на предвыборном митинге, передает Hindustan Times. Глава Белого дома отметил, что применял препарат, который содержал антитела к вирусу.

"Я принял это и сказал, что чувствую себя как супермен ... У меня сейчас иммунитет. Я могу спуститься и расцеловать всех. Поцелую каждого – мужчину и женщину. Посмотри на этого парня, какой он красивый. Я его поцелую. Без особого удовольствия, но ничего страшного", – шутливо говорил он.

Также 74-летний глава Штатов поблагодарил врачей, которые его лечили.

"Все, что я знаю, я что-то принял, чтобы это ни было, мне очень быстро стало хорошо. Не знаю, что это было, антитела. Я не знаю. Я принял это, я сказал, что чувствую себя суперменом", – отметил Трамп.

Кроме того, президент рассказал, что после болезни мог остаться в Белом доме, но решил выйти к людям.

"Я президент США. Я не могу этого сделать. Мне нужно выйти, и я должен встречаться с людьми, и я должен видеть людей. И я знаю, что это рискованно. Но вы должны делать то, что должны. Я президент. Я не могу сидеть в подвале и говорить: давай подождем. Я не буду этого делать", – подытожил он.

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