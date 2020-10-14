Трамп назвал себя "суперменом" после выздоровления от COVID-19
Президент США Дональд Трамп сказал, что после лечения от коронавируса (COVID-19) чувствует себя "суперменом".
Об этом он заявил на предвыборном митинге, передает Hindustan Times. Глава Белого дома отметил, что применял препарат, который содержал антитела к вирусу.
"Я принял это и сказал, что чувствую себя как супермен ... У меня сейчас иммунитет. Я могу спуститься и расцеловать всех. Поцелую каждого – мужчину и женщину. Посмотри на этого парня, какой он красивый. Я его поцелую. Без особого удовольствия, но ничего страшного", – шутливо говорил он.
Также 74-летний глава Штатов поблагодарил врачей, которые его лечили.
"Все, что я знаю, я что-то принял, чтобы это ни было, мне очень быстро стало хорошо. Не знаю, что это было, антитела. Я не знаю. Я принял это, я сказал, что чувствую себя суперменом", – отметил Трамп.
Кроме того, президент рассказал, что после болезни мог остаться в Белом доме, но решил выйти к людям.
"Я президент США. Я не могу этого сделать. Мне нужно выйти, и я должен встречаться с людьми, и я должен видеть людей. И я знаю, что это рискованно. Но вы должны делать то, что должны. Я президент. Я не могу сидеть в подвале и говорить: давай подождем. Я не буду этого делать", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом.
4 октября американский лидер заверил, что уже чувствует себя намного лучше.
При этом глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы США 2 октября было тревожным.
Журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман рассказал, что президент США якобы испугался смерти, узнав, что заражен.
Трамп, несмотря на заболевание коронавирусом, заявил, что лично хочет принять участие в дебатах с Джо Байденом, запланированных на 15 октября.
Напомним, что после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.