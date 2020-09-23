Трамп назвал позором количество смертей от COVID-19 в США
Президент Дональд Трамп назвал позором то, что количество смертей от коронавируса в США превысило 200 тысяч.
При этом он считает, что их могло быть намного больше – до 2,5 млн, если бы в стране не предприняли "соответствующие и правильные шаги", передает The Guardian.
"Я думаю, это позор. Если бы мы не предприняли соответствующие и правильные шаги, у нас было бы 2,5 млн смертей. У нас было бы значительно большее число", – заявил Трамп.
Президент США также напомнил о своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН, в котором обвинил Китай в распространении COVID-19. Он призвал ООН привлечь страну к ответственности.
"Китай должен был остановить это на своей границе. Они не должны были позволить этому распространиться по всему миру и это ужасно. Это ужасная вещь, которая не должна была случиться. Китай позволил этому произойти. Помните об этом", – добавил Трамп.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Трамп предположил, что Китай мог специально способствовать распространению коронавируса, чтобы навредить экономикам стран-конкурентов.
Еще весной в США прозвучали заявления о том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.
При этом в Белом Доме признали, что Трампа сознательно преуменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях, чтобы "не допустить хаоса в стране".