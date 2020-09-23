Трамп назвал позором количество смертей от COVID-19 в США

В США количество смертей от коронавируса достигло 205 471 случаев
Президент Дональд Трамп назвал это позором
При этом он заявил, что их могло быть до 2,5 млн
Президент Дональд Трамп назвал позором то, что количество смертей от коронавируса в США превысило 200 тысяч.
При этом он считает, что их могло быть намного больше – до 2,5 млн, если бы в стране не предприняли "соответствующие и правильные шаги", передает The Guardian.
"Я думаю, это позор. Если бы мы не предприняли соответствующие и правильные шаги, у нас было бы 2,5 млн смертей. У нас было бы значительно большее число", – заявил Трамп.
Президент США также напомнил о своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН, в котором обвинил Китай в распространении COVID-19. Он призвал ООН привлечь страну к ответственности.
"Китай должен был остановить это на своей границе. Они не должны были позволить этому распространиться по всему миру и это ужасно. Это ужасная вещь, которая не должна была случиться. Китай позволил этому произойти. Помните об этом", – добавил Трамп.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Трамп предположил, что Китай мог специально способствовать распространению коронавируса, чтобы навредить экономикам стран-конкурентов.
Еще весной в США прозвучали заявления о том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.
При этом в Белом Доме признали, что Трампа сознательно преуменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях, чтобы "не допустить хаоса в стране".