Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в поздней реакции и утаивании вспышки коронавируса, из-за чего "мир платит большую цену".

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Своей позицией он поделился с журналистами на брифинге в Белом доме в четверг, 19 марта, передает "Интерфакс-Украина".

"Было бы гораздо лучше, если бы мы знали об этом на несколько месяцев раньше. Он мог бы быть удержан в том районе Китая, где появился. Определенно, мир платит большую цену за то, что они сделали. Страдает весь мир", – возмутился Трамп.

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Он подчеркнул, что американские власти были готовы к распространению эпидемии и раньше остальных стран мира запретили въезд к себе с территории Китая.

Затем Трамп снова повторил, что недостаточно оперативное предоставление информации властями КНР о коронавирусе привело к нынешнему кризису в мире.

"Что касается того, что они публикуют сейчас, кто знает, я надеюсь, что это правда", –прокомментировал Трамп сообщения, что в Ухане впервые с декабря не выявлено ни одного нового случая заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп 13 марта объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.

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