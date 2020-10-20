Трамп назвал главного инфекциониста США идиотом, который постоянно говорит о COVID-19
Президент США Дональд Трамп назвал главного инфекциониста страны Энтони Фаучи идиотом за то, что тот постоянно говорит о пандемии коронавируса и призывает американцев серьезно относиться к болезни.
Критика в адрес медика прозвучала во время звонка главы Белого дома в свой предвыборный штаб, который услышали несколько журналистов, пишет APF.
"Люди устали от COVID. Люди говорят: "Как бы то ни было – оставьте нас в покое". Они устали от этого. Люди устали слышать Фаучи и всех этих идиотов... Если бы мы его слушали, то имели бы уже 700 или 800 тысяч жертв коронавируса", – сказал Трамп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом.
4 октября американский лидер заверил, что уже чувствует себя намного лучше.
При этом глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы США 2 октября было тревожным.
Журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман рассказал, что президент США якобы испугался смерти, узнав, что заражен.
Напомним, что после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.
После выздоровления от COVID-19 Трамп заявил, что чувствует себя "суперменом".
Кроме того, на предвыборном митинге во Флориде политик появился без маски и заявил, что уже якобы имеет антитела к коронавирусу.