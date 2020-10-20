Трамп назвал главного инфекциониста США идиотом, который постоянно говорит о COVID-19

Президент США Дональд Трамп назвал главного инфекциониста страны Энтони Фаучи идиотом за то, что тот постоянно говорит о пандемии коронавируса и призывает американцев серьезно относиться к болезни.

Критика в адрес медика прозвучала во время звонка главы Белого дома в свой предвыборный штаб, который услышали несколько журналистов, пишет APF.

"Люди устали от COVID. Люди говорят: "Как бы то ни было – оставьте нас в покое". Они устали от этого. Люди устали слышать Фаучи и всех этих идиотов... Если бы мы его слушали, то имели бы уже 700 или 800 тысяч жертв коронавируса", – сказал Трамп.

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