Трамп назвал диагноз COVID-19 "божественным благословением"

Карина Бондаренко Мир 08:31, 8.10.2020 Обновлено: 08:52, 8.10.2020

Президент США Дональд Трамп, у которого 2 октября обнаружили коронавирус, назвал свой диагноз "благословением от Бога".

Об этом американский глава заявил в видеообращении по возвращению из военного госпиталя. Запись Трамп опубликовал у себя в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал его (COVID-19 – ред). Это было замаскированным благословением", – сказал Трамп.

Президент записал видеообращение.
Дональд Трамп в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за три дня в медицинском центре имени Уолтера Рида на лечение от коронавируса президента США Дональда Трампа было потрачено более 100 тысяч долларов – более 2,8 млн гривен.

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