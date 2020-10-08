Трамп назвал диагноз COVID-19 "божественным благословением"

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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  • У Трампа и его супруги 2 октября обнаружили коронавирус

  • Уже 6 октября президента выписали из больницы и он вернулся к работе

  • После чего заболевание обнаружили как минимум у десяти сотрудников Белого дома

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, у которого 2 октября обнаружили коронавирус, назвал свой диагноз "благословением от Бога".

Об этом американский глава заявил в видеообращении по возвращению из военного госпиталя. Запись Трамп опубликовал у себя в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал его (COVID-19 – ред). Это было замаскированным благословением", – сказал Трамп.

Президент записал видеообращение.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за три дня в медицинском центре имени Уолтера Рида на лечение от коронавируса президента США Дональда Трампа было потрачено более 100 тысяч долларов – более 2,8 млн гривен.

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