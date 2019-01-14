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Трамп нашел замену НАТО? Появились тревожные данные о военной стратегии США

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Президент США Дональд Трамп стремится решить внутренние проблемы страны, а для решения внешних он намерен создать определенные альянсы - по принципу НАТО.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса. Он отметил, что идея президента США заключается в том, чтобы прекратить быть "глобальным полицейским".

"То, что США не хотят быть "глобальным полицейским" - это, собственно, идея Трампа, которую он лелеет еще с 2016 года. Мол, им надо больше решать внутренние проблемы с экономикой, дефицитом торговли в отношении Китая, созданием рабочих мест, с институциональными реформами, которые назрели. А вот внешние их интересы будут защищать союзники", - пояснил Куса.

По словам эксперта, для реализации такого плана нужно создать различные альянсы и региональные точки опоры, на которые можно положиться в будущем.

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"То есть не США будут всех и все делать, а какие-то альянсы. Единственная проблема в том, сможет ли Трамп создать такие альянсы, ведь это требует незаурядного дипломатического таланта и времени. Сначала была идея создания ближневосточного НАТО, была идея заменить американские войска войсками Ирака и Саудовской Аравии. В результате Ирак отказался, а Аравия решила туда самостоятельно не лезть, так как воевать они не умеют", - прокомментировал ситуацию эксперт.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп резко негативно прокомментировал информацию о сокрытии деталей с его встреч с главой России Владимиром Путиным

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
СШАНАТО
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
эксперт по международной политике Украинского института будущего -- в этой фразе прекрасно всё! Статью с бредом рагуля можно не читать.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
)ну и где мнение Трампа?
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