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Трамп нашел причину помириться с Путиным: о чем речь

1.4т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен наладить хорошие отношения с Россей, так как мешавшее ему расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".

Такое высказывание прозвучало во время общения с журналистами у Белого дома. "Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения", – цитирует его слова "Интерфакс".

"Но было очень трудно в свете фейковой "охоты на ведьм", которая теперь мертва", - подчеркнул президент США.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что нет причин для того, чтобы не ладить с Россией, но на отношения с Москвой плохо сказалось расследование специального прокурора Роберта Мюллера.

Мюллер расследовал российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, которое Москва отрицает.

По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, но при этом не нашел никаких свидетельств "сговора" между Трампом и российскими властями, наличие которого также не единожды отрицали в Кремле.

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Персоны
Дональд Трамп Роберт Мюллер Владимир Путин
Место
США
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
А ещё он сказал, шо Крым российский...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кабиров Айрат, Нам плевать что он скажет. Крым российский, кто не верит, может попробовать пройти Керченский пролив без нашего согласия)))))). А прислушиваться к каждому слову Трампа, это удел нерабов...
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