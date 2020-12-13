Трамп нашел новую причину, чтобы ветировать оборонный бюджет с помощью Украине

Президент США Дональд Трамп решил наложить вето на оборонный бюджет страны, который среди прочего предусматривает военную помощь Украины.

Об этом он сообщил на в Twitter 13 декабря. По мнению главы государства, от закона выигрывает Китай.

"Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето!" – пообещал Трамп.

Это уже не первая угроза со стороны президента США наложить вето на оборонный бюджет, рассчитанный на 740 млрд долларов. Ранее он требовал, чтобы в документ внесли норму об отмене закона по защите технологических компаний.

Закон все равно был принят, а за него проголосовали 335 конгрессменов – больше двух третей, что позволяет отменить вето Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, оборонный бюджет США предусматривает военную помощь Украине. В этот раз она может составить 250 млн долларов от Пентагона, как и было ранее. Также дополнительно Госдепартамент может выделить 115 млн.

Кроме помощи, документ расширяет санкций против российских трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", запрещает сотрудничество американских и российских военных, и вводит санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.