Трамп нашел неожиданную причину поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп обвинил в своем поражении на выборах машины для голосования, которые якобы допустили много ошибок.

Свое мнение Трамп высказал в Twitter. Он назвал такую ситуацию преступной.

"С машинами для голосования обнаруживаются огромные проблемы. Там такие сильные отклонения, что это просто смешно. Можно взять и сделать из оглушительной победы на выборах поражение с небольшим перевесом. В США такого быть не должно", – написал президент США.

Трамп заявил о проблемах в машинах для голосования Twitter Дональда Трампа

В следующем посте Трамп уточнил, что в штате Мичиган ошибки автоматических урн, фиксирующих результаты волеизъявления, составили 68%. По его словам, такой уровень не должен превышать долю процента.

"Нарушила ли госсекретарь Мичигана закон? Оставайтесь с нами", – написал Трамп.

В Мичигане коэффициент ошибок машин якобы составил 68% Twitter Дональда Трампа

Через некоторое время президент США написал еще один пост, заявив об огромном количестве подтасовок в ходе выборов. Он не уточнил, что именно имеет в виду, однако добавил, что ничего подобного в стране никогда не было.

Трамп снова заявил о подтасовках Twitter Дональда Трампа

Напомним, представители Республиканской партии организовали альтернативное голосование в нескольких штатах "с масштабными нарушениями", в которых на выборах президента США победил Джо Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября состоялись выборы президента США. Почти сразу же Трамп начал заявлять о "масштабном мошенничестве". Только 3 декабря глава государства признал поражение, но все равно выразил несогласие с итогами голосования.

14 декабря коллегия выборщиков США утвердила победу избранного президента-демократа Джо Байдена на выборах главы государства. Он получил 306 голосов при необходимых для победы 270 голосах. Трамп набрал 232 голоса.