Давайте не забудем те безумные, позорные, но очень смешные моменты. Как депутатам Думы сообщают, что Трамп выиграл выборы и стал президентом, а депутаты вскакивают со своих мест и устраивают овацию так, как даже холопы не радуются приезду барина. Не забудем очаровательную Маргариту Симоньян и тех, кто ее лайкали и ретвитили, когда она хотела проехать по Москве с американским флагом. Кстати, это второй по популярности запрос в Яндексе на имя Симоньян. Интернет помнит всю вашу дурь. Не забудем, как телеканалы уделяли тогдашним выборам в Думу, выборам нашего парламента, буквально по две-три минуты в многочасовых программах где-то ближе к середине или к концу, зато бесконечно говорили про выборы в Америке.

Только отсталая, захудалая провинция может ждать решения своей участи в столице империи с таким трепетом и нетерпением, с каким мы ждали американского голосования. С тех пор я телевизор не смотрел, но предполагаю, что про выборы в Штатах там по-прежнему говорят больше, чем про жизнь в нашей с вами стране. В этом невероятно четко проявляются все наши комплексы. С одной стороны, желание показать себя сверхдержавой, а с другой стороны, понимание, кто на самом деле сверхдержавой является и насколько мы сами, к сожалению, малозначительный на фоне Америки.

Четыре года назад Трамп победил и мы тут почему-то решили, что Трамп – наш. Мы так громко об этом кричали, что Дональда весь его срок преследовали в поисках какого-то российского следа — что тоже, по-своему, было гомерически смешно. Но четыре года прошли, Трамп, вполне возможно, досиживает в Овальном кабинете последние недели и его первый срок окажется единственным.

И что? Да ничего! Дональд был, конечно, самым прикольным президентом Америки из всех, кого мы знаем. Самым простецким. Трамп как никто был готов жить и работать по-пацански. Наверное, этим и был он симпатичен своему коллеге Владимиру, который со времен веселого детства в питерских дворах-колодцах, тоже живет по тем же принципам. Но свой парень Трамп так и не стал "нашим" Трампом.

По сути, мы так с ним ни о чем и не договорились. Никакие санкции он не отменил, Крым не признал, не позволил нам бедокурить как вздумается по всему глобусу. Трамп был эти четыре года президентом США, и американские дела были для него в сто раз важнее российских, которые шли в разделе "разное", потому что Америку вообще чужая жизнь волнует постольку поскольку.

И если в России про Штаты говорят повсюду с утра до ночи, то в Штатах про Россию вспоминают лишь кое-где и время от времени. Мы сами придумали и сами поверили в сказку, что какой-то президент Америки станет работать на наши интересны.

Никогда такого не будет. И наша судьба решится не в Белом доме. А Трампа мы всё равно будем вспоминать с улыбкой. Вряд ли тот, кто его сменит, будет таким же милым порывистым раздолбаем ковбойско-питерского разлива.

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