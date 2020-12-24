Трамп наложил вето на оборонный бюджет: под "угрозой" поставки вооружения Украине
Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом страны законопроект об утверждении ежегодного бюджета на оборону в размере $740 млрд долларов. Он назвал его "подарком для России и Китая", но не уточнил, что именно имеет в виду.
Как сообщает The Guardian, документ предусматривает новые санкции в отношении этих двух стран, но в том числе и дальнейшие поставки вооружения в Украину. Сам американский лидер в письме к Палате представителей написал, что проект "противоречит внешней и политике нацбезопасности", которые проводила его администрация.
Также действующий глава США раскритиковал то, что в документ законопроекта не были внесены положения, которые позволяют ужесточить контроль по социальным сетям. Кроме того, ему не понравилось предложение переименовать некоторые военные базы, которые были названы в честь "военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в Америке". Возмущение у Трампа вызвала еще и попытка ограничить соответствующим законом инициированный им вывод войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.
Примечательно, что "отмененный" им законопроект также предусматривает введение новых санкций в отношении компаний, которые содействуют продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Также он предполагает дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, а еще санкции в отношении Турции за покупку российских Зенитно-ракетных комплексов С-400.
Хотя предыдущие восемь вето президента были поддержаны благодаря поддержке республиканцев в Конгрессе, его советники заявили, что это, скорее всего, будет отменено всего за несколько недель до того, как Трамп покинет свой пост. Так, они ожидают, что Конгресс все равно примет закон.
И сенаты-республиканцы, и Палата представителей Демократической партии проголосовали за оборонный бюджет на 2021 год с отрывом, превышающим две трети большинства, необходимое для преодоления вето. Это означает, что Трампу придется убедить десятки республиканцев отказаться от почти годичной работы над законопроектом на 4500 страниц и начать все сначала.
Ведущие советники призвали Трампа не выполнять угрозу вето, сославшись на незначительные шансы отменить законопроект. Многие из самых стойких сторонников президента, в том числе председатель комитета Сената по вооруженным силам Джим Инхоф, заявили, что проголосуют за отмену решения Трампа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 декабря президент США Дональд Трамп решил наложить вето на оборонный бюджет страны на финансовый 2021 год.
Но 15 декабря США ввели санкции против Турции за покупку ЗРК С-400 у России.
"За" проголосовали 335 конгрессменов, 78 – против. Это больше двух третей голосов, необходимых для отмены президентского вето.
Ранее директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст выразил мнение, что избранный президентом США Джо Байден изменит политику страны по Украине, России и Беларуси. По его мнению, США, вероятно, продолжат поставлять оружие нашей стране.