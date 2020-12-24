Трамп наложил вето на оборонный бюджет: под 'угрозой' поставки вооружения Украине

Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом страны законопроект об утверждении ежегодного бюджета на оборону в размере $740 млрд долларов. Он назвал его "подарком для России и Китая", но не уточнил, что именно имеет в виду.

Как сообщает The Guardian, документ предусматривает новые санкции в отношении этих двух стран, но в том числе и дальнейшие поставки вооружения в Украину. Сам американский лидер в письме к Палате представителей написал, что проект "противоречит внешней и политике нацбезопасности", которые проводила его администрация.

Также действующий глава США раскритиковал то, что в документ законопроекта не были внесены положения, которые позволяют ужесточить контроль по социальным сетям. Кроме того, ему не понравилось предложение переименовать некоторые военные базы, которые были названы в честь "военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в Америке". Возмущение у Трампа вызвала еще и попытка ограничить соответствующим законом инициированный им вывод войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.

Примечательно, что "отмененный" им законопроект также предусматривает введение новых санкций в отношении компаний, которые содействуют продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Также он предполагает дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, а еще санкции в отношении Турции за покупку российских Зенитно-ракетных комплексов С-400.

Хотя предыдущие восемь вето президента были поддержаны благодаря поддержке республиканцев в Конгрессе, его советники заявили, что это, скорее всего, будет отменено всего за несколько недель до того, как Трамп покинет свой пост. Так, они ожидают, что Конгресс все равно примет закон.

И сенаты-республиканцы, и Палата представителей Демократической партии проголосовали за оборонный бюджет на 2021 год с отрывом, превышающим две трети большинства, необходимое для преодоления вето. Это означает, что Трампу придется убедить десятки республиканцев отказаться от почти годичной работы над законопроектом на 4500 страниц и начать все сначала.

Ведущие советники призвали Трампа не выполнять угрозу вето, сославшись на незначительные шансы отменить законопроект. Многие из самых стойких сторонников президента, в том числе председатель комитета Сената по вооруженным силам Джим Инхоф, заявили, что проголосуют за отмену решения Трампа.

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