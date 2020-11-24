Трамп наконец согласился передать власть Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп позволил чиновникам Администрации общих служб (GSA) начать процесс передачи власти Джо Байдену, который представляет Демократическую партию.

Об этом республиканец, после нескольких недель оспаривания результатов выборов в стране, сам написал в Twitter. Соответствующее заявление сделала в письме и председатель GSA Эмили Мерфи, передает CNN.

Отмечается, что этот шаг стал первым на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах. По словам Мерфи, на нее не оказывали давления, и решение она приняла самостоятельно.

Известно, что действующий президент поручил главе Администрации общих служб сделать "все необходимое" относительно "начальных протоколов" передачи власти новому президенту Байдену. Так, уже с понедельника, 30 ноября, демократ получит доступ ко всем ресурсам, в которых ранее ему отказывали из-за юридических проблем с определением победителя избирательной гонки.

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи с GSA за непоколебимую преданность нашей стране. Она столкнулась с преследованием, угрозами и абьюзом. Не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей или работниками GSA", – написал Трамп.

В то же время еще действующий американский лидер добавил, что его команда продолжит борьбу за результаты выборов в США. И все еще выразил надежду на победу.

"Однако, в лучших интересах нашей страны, я рекомендую Эмили и ее команде сделать все необходимое по начальных протоколах. Я сказал своей команде сделать то же", – подытожил Трамп.

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