Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в игнорировании сообщений из Тайваня, предупреждающих о передаче коронавируса COVID-19 от человека к человеку.

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Соответствующее заявление американский глава сделал в пятницу, 17 апреля, на своей странице в Twitter. Трамп процитировал Ланхи Чен, сотрудника Института Гувера при Стэнфордском университете.

"Почему ВОЗ не обращала внимания на электронное письмо от тайваньских чиновников в конце декабря, предупреждающее их о том, что коронавирус может передаваться между людьми?" – написал Трамп.

Он добавил, что организация делала несколько "неточных или вводящих в заблуждение" заявлений о болезни в январе и феврале.

Дональд Трамп и Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ Коллаж

В Daily Mail отметили, что ВОЗ и Тайвань активно обсуждают электронную почту, упомянутую президентом США в Twitter.

Тайвань не является членом ВОЗ из-за возражений со стороны Китая, который утверждает, что остров является его собственным, и считает, что он не имеет права на членство в международных органах.

Такой подход, как утверждают власти Тайваня, лишили организацию своевременной информации о борьбе с новым вирусом. Тайвань также обвинил ВОЗ в том, что она игнорировала его сообщения в начале пандемии.

Так, в прошлом месяце Тайвань заявил, что не получил ответа от ВОЗ на запрос от 31 декабря о предоставлении информации о вспышке в центральном городе Китая Ухань, в том числе о том, может ли болезнь передаваться между людьми.

ВОЗ утверждает, что в полученном электронном письме ничего не говорится о передаче вируса от человека к человеку.

В субботу в Тайбэе, столице Тайваня, министр здравоохранения Чэнь Ши-чун процитировал текст письма от 31 декабря, которое правительство отправило ВОЗ:

"Сегодняшние новостные ресурсы показывают, что по меньшей мере семь случаев атипичной пневмонии были зарегистрированы в Ухане, Китай. Их органы здравоохранения ответили средствам массовой информации, что считается, что эти случаи не являются ОРВИ, однако образцы все еще находятся на рассмотрении, и случаи [пациенты] были изолированы для лечения. Я был бы очень признателен, если бы вы имели соответствующую информацию, чтобы поделиться с нами".

Министр здравоохранения также сказал, что любой медицинский работник будет знать обстоятельства, требующие изоляции, и добавил, что ВОЗ борется именно за эту формулировку, заявляя, что в письме якобы не шла речь о передачи вируса между людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.