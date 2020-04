Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в игнорировании сообщений из Тайваня, предупреждающих о передаче коронавируса COVID-19 от человека к человеку.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее заявление американский глава сделал в пятницу, 17 апреля, на своей странице в Twitter. Трамп процитировал Ланхи Чен, сотрудника Института Гувера при Стэнфордском университете.

"Почему ВОЗ не обращала внимания на электронное письмо от тайваньских чиновников в конце декабря, предупреждающее их о том, что коронавирус может передаваться между людьми?" – написал Трамп.

Он добавил, что организация делала несколько "неточных или вводящих в заблуждение" заявлений о болезни в январе и феврале.

В Daily Mail отметили, что ВОЗ и Тайвань активно обсуждают электронную почту, упомянутую президентом США в Twitter.

Тайвань не является членом ВОЗ из-за возражений со стороны Китая, который утверждает, что остров является его собственным, и считает, что он не имеет права на членство в международных органах.

Такой подход, как утверждают власти Тайваня, лишили организацию своевременной информации о борьбе с новым вирусом. Тайвань также обвинил ВОЗ в том, что она игнорировала его сообщения в начале пандемии.

Так, в прошлом месяце Тайвань заявил, что не получил ответа от ВОЗ на запрос от 31 декабря о предоставлении информации о вспышке в центральном городе Китая Ухань, в том числе о том, может ли болезнь передаваться между людьми.

ВОЗ утверждает, что в полученном электронном письме ничего не говорится о передаче вируса от человека к человеку.

В субботу в Тайбэе, столице Тайваня, министр здравоохранения Чэнь Ши-чун процитировал текст письма от 31 декабря, которое правительство отправило ВОЗ:

"Сегодняшние новостные ресурсы показывают, что по меньшей мере семь случаев атипичной пневмонии были зарегистрированы в Ухане, Китай. Их органы здравоохранения ответили средствам массовой информации, что считается, что эти случаи не являются ОРВИ, однако образцы все еще находятся на рассмотрении, и случаи [пациенты] были изолированы для лечения. Я был бы очень признателен, если бы вы имели соответствующую информацию, чтобы поделиться с нами".

Министр здравоохранения также сказал, что любой медицинский работник будет знать обстоятельства, требующие изоляции, и добавил, что ВОЗ борется именно за эту формулировку, заявляя, что в письме якобы не шла речь о передачи вируса между людьми.

....in January and February, as the Virus spread globally? Why did the W.H.O. wait as long as it did to take decisive action? Lanhee Chen, Hoover Institution Fellow @FoxNews