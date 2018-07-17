Трамп на встрече с Путиным пошел против плана Белого дома - Washington Post

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки проигнорировал большинство заявлений, которые готовили сотрудники Белого дома специально для данного саммита.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников президентской администрации США и дипломатов, для главы государства подготовили более ста страниц информационных материалов, направленных на выстраивание жесткой позиции по отношению к Путину, однако он отказался от большинства бумаг своих советников.

Один из собеседников издания рассказал, что заявления Трампа "очень сильно противоречили плану". Все его окружение, включая советника Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео, в целом призвало его быть более жестким по отношению к Путину.

Второй собеседник издания отметил, что перед встречей с Путиным советники американского президента обсудили с главой государства аннексию Крыма и предполагаемое российское вмешательство в выборы, однако Трамп принял другое решение по поводу своих заявлений на саммите.

Источники в Белом доме рассказали, что перед переговорами Трамп критиковал решение Минюста США предъявить заочные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 12 офицерам российской разведки. По их словам он заявил, что прокуроры решили выдвинуть обвинения специально, чтобы навредить ему с политической точки зрения.

Трамп также дал понять, что больше рад встрече с Путиным, чем переговорам с союзниками по НАТО, которые состоялись на прошлой неделе.

"Ему очень понравился саммит с Ким Чен Ыном. Он думает, что может посмотреть в глаза этим парням, польстить им и заключить соглашения", – отметил один из собеседников издания.

В то же время Washington Post пишет, что перед саммитом представители администрации США призывали европейских союзников не беспокоиться. В Белом доме утверждали, что по итогам переговоров никаких договоренностей между Трампом и Путиным заключено не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, после встречи в Путиным в США обвинили Трампа в предательстве.