Трамп на обложке Time попал во взрывное "море коронавируса". Фото и видео
Американский журнал Time 17 августа выйдет с обложкой, где изображен президент США Дональд Трамп, который плывет в "море коронавируса".
Новый номер издания получил название "Plague Election" (Чумные выборы) и посвящен президентским выборам в Штатах.
Автором обложки выступил Тим О’Брайен. Данная иллюстрация стала четвертой работой художника, которая изображает те проблемы, с которыми столкнулся президент Трамп. Главной статьей журнала является материал Молли Болл, где журналист рассказала, как пандемия COVID-19 повлияла на выборы в США.
Отметим, что на первых трех Трамп был показан внутри Овального кабинета Белого дома. Иллюстрации назывались "Здесь не на что смотреть" (27 февраля 2017 года), "Гроза" (23 апреля 2018 года) и "Глубоко" (3 сентября 2018 года).
"Поднимающаяся вода как метафора хаоса в Белом доме… Трамп выживает только для того, чтобы быть в нарастающих волнах, окруженных вирусом COVID-19, каждый из которых является маленькой бомбой", – рассказал О’Брайен о новой обложке.
Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Time вышел с обложкой, на которой Белый дом превращается в московский храм Василия Блаженного.