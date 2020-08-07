Трамп на обложке Time попал в взрывное 'море коронавируса'. Фото и видео

Американский журнал Time 17 августа выйдет с обложкой, где изображен президент США Дональд Трамп, который плывет в "море коронавируса".

Новый номер издания получил название "Plague Election" (Чумные выборы) и посвящен президентским выборам в Штатах.

Автором обложки выступил Тим О’Брайен. Данная иллюстрация стала четвертой работой художника, которая изображает те проблемы, с которыми столкнулся президент Трамп. Главной статьей журнала является материал Молли Болл, где журналист рассказала, как пандемия COVID-19 повлияла на выборы в США.

Обложка с Трампом Журнал Time

Отметим, что на первых трех Трамп был показан внутри Овального кабинета Белого дома. Иллюстрации назывались "Здесь не на что смотреть" (27 февраля 2017 года), "Гроза" (23 апреля 2018 года) и "Глубоко" (3 сентября 2018 года).

"Поднимающаяся вода как метафора хаоса в Белом доме… Трамп выживает только для того, чтобы быть в нарастающих волнах, окруженных вирусом COVID-19, каждый из которых является маленькой бомбой", – рассказал О’Брайен о новой обложке.

Обложки с Дональдом Трампом Журнал Time

TIME’s new cover: How COVID-19 changed everything about the 2020 election https://t.co/WcGbCk7j7t pic.twitter.com/Bwq5PyKBzR — TIME (@TIME) August 6, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Time вышел с обложкой, на которой Белый дом превращается в московский храм Василия Блаженного.