Трамп на обложке Time попал в взрывное 'море коронавируса'. Фото и видео

Американский журнал Time 17 августа выйдет с обложкой, где изображен президент США Дональд Трамп, который плывет в "море коронавируса".

Новый номер издания получил название "Plague Election" (Чумные выборы) и посвящен президентским выборам в Штатах.

Автором обложки выступил Тим О’Брайен. Данная иллюстрация стала четвертой работой художника, которая изображает те проблемы, с которыми столкнулся президент Трамп. Главной статьей журнала является материал Молли Болл, где журналист рассказала, как пандемия COVID-19 повлияла на выборы в США.

Отметим, что на первых трех Трамп был показан внутри Овального кабинета Белого дома. Иллюстрации назывались "Здесь не на что смотреть" (27 февраля 2017 года), "Гроза" (23 апреля 2018 года) и "Глубоко" (3 сентября 2018 года).

"Поднимающаяся вода как метафора хаоса в Белом доме… Трамп выживает только для того, чтобы быть в нарастающих волнах, окруженных вирусом COVID-19, каждый из которых является маленькой бомбой", – рассказал О’Брайен о новой обложке.

