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8 ноября • обновлено в 19:16
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"Плохой прецедент": Трамп пригрозил обнародовать новый разговор с Зеленским

1.6т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать новую стенограмму телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он имеет ввиду разговор с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах и который состоялся еще до 25 июля, передает ТАСС.

Уточняется, что такое заявление американский глава сделал в ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

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"Я опубликую его [разговор], если они [демократы] захотят. Не вижу проблем с этим, но мне не нравиться это делать, потому что это такой плохой прецедент", – отметил Трамп.

Трам и Зеленский

Трам и Зеленский

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
Теги
политика скандалы
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Питон Каа
Питон Каа
А началось все с того, что Порошенко решил поддержать Клинтон, а потом его самого стало некому поддерживать...
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