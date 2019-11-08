"Плохой прецедент": Трамп пригрозил обнародовать новый разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать новую стенограмму телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он имеет ввиду разговор с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах и который состоялся еще до 25 июля, передает ТАСС.

Уточняется, что такое заявление американский глава сделал в ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

"Я опубликую его [разговор], если они [демократы] захотят. Не вижу проблем с этим, но мне не нравиться это делать, потому что это такой плохой прецедент", – отметил Трамп.

Трам и Зеленский Коллаж

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