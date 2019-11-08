"Плохой прецедент": Трамп пригрозил обнародовать новый разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать новую стенограмму телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Он имеет ввиду разговор с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах и который состоялся еще до 25 июля, передает ТАСС.
Уточняется, что такое заявление американский глава сделал в ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.
"Я опубликую его [разговор], если они [демократы] захотят. Не вижу проблем с этим, но мне не нравиться это делать, потому что это такой плохой прецедент", – отметил Трамп.
Трам и Зеленский
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Также Зеленский заявил, что на него никто не давил.
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